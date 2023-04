AKACJOWA 38 odc. 66, 67, 68, 69. Trwają przygotowania do ślubu. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu Akacjowa 38 [5.04.23]

German odchodzi od Cayetany. Załamana kobieta bezskutecznie błaga męża, by z nią został. Cayetana przysięga, że zemści się na Manueli. Trwają przygotowania do ślubu Leonor i Claudia. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu Akacjowa 38.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 65. odcinka

Trwają przygotowania do ślubu. Maximiliano domyśla się, że jego córka chce uciec z Pablem. Nie próbuje przeszkodzić młodym. Sauro zeznaje, że Cayetana chce wrobić swojego męża w zabójstwo.

Akacjowa 38 odcinek 66. Streszczenie

Fabiana, Manuela, Casilda i Guadalupe w dwie godziny przygotowują jedzenie i ratują przyjęcie, które Trini urządziła na cześć młodej pary. Po przyjęciu German mówi żonie, że od niej odchodzi.

Kiedy i gdzie oglądać 66. odcinek Akacjowej 38?

66. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 11 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Akacjowa 38 odcinek 67. Streszczenie

Sauro przed śmiercią wskazał miejsce pochówku Espinosy. Manuela proponuje poszukać jego grobu, by usunąć z niego zegarek Germana, zanim policja dokona ekshumacji. Victor, w ramach zadośćuczynienia za swoje zaniedbanie, wręcza Trini pudełko czekoladek, a matce obiecuje, że co dzień rano będzie otwierał kawiarnię. Susana, widząc, że przyjaźń Juliany i jej syna się zacieśnia, wręcza jej w prezencie czarny, wdowi kapelusz z komentarzem co przystoi, a co nie, wdowie. Leonor czeka na Pabla gotowa do ucieczki, ale ten się spóźnia. Wcześniej Claudio przekazuje mu informację, że stał się właścicielem mieszkania rodziców Leonor. W tej sytuacji zakochani nie mogą wyjechać.

Kiedy i gdzie oglądać 67. odcinek Akacjowej 38?

67. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 12 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Akacjowa 38 odcinek 68. Streszczenie

German i Manuela odzyskują zegarek. Cayetana przyznaje, że wynajęła Saura, by zabił doktora Espinosę - tak oczyściła swój honor. Nie przyznaje się natomiast do kradzieży zegarka. German postanawia jak najszybciej załatwić formalności związane z separacją małżeńską i wyjechać z Manuelą. Rodzice Claudia nie zdołają dotrzeć na ślub syna z powodu sztormu. Jednak Claudio nie chce przełożyć ceremonii, a Leonor wyznaje, że ją kocha i ma nadzieję, że i ona obdarzy go kiedyś miłością.

Kiedy i gdzie oglądać 68. odcinek Akacjowej 38?

68. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w czwartek 13 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Akacjowa 38 odcinek 69. Streszczenie

German odchodzi od Cayetany. Załamana kobieta bezskutecznie błaga męża, by z nią został. Cayetana przysięga, że zemści się na Manueli. Trwają przygotowania do ślubu Leonor i Claudia.

Kiedy i gdzie oglądać 69. odcinek Akacjowej 38?

69. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 14 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.

"Akacjowa 38": obsada

W hiszpańskiej produkcji z 2015 r. występują:

Sheyla Fariña jako Carmen/Manuela

David Venancio Muro jako Servando Gallo

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Inma Pérez-Quirós jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramón Palacios

Jorge Pobes jako Liberto

Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso

Amparo Fernández jako Susana de Séler

Marita Zafra jako Casilda Escolano

Rebeca Alemany jako Lolita Serial "Akacjowa 38", który Telewizja Polska emituje na kanale TVP2 liczy łącznie 1483 odcinki. Serial zadebiutował na antenie telewizyjnej Dwójki w poniedziałek 9 stycznia 2023 roku o godzinie 18:45. Nowe odcinki serialu „Akacjowa 38” od poniedziałku do piątku na TVP 2 o godz. 18:45, powtórki o godz. 13:15.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!