AKACJOWA 38 odc. 70, 71, 72, 73. Claudio prowokuje Pabla. Streszczenia kolejnych odcinków "Akacjowej 38" 18.04.23

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 69. odcinka

German odchodzi od Cayetany. Załamana kobieta bezskutecznie błaga męża, by z nią został. Cayetana przysięga, że zemści się na Manueli. Trwają przygotowania do ślubu Leonor i Claudia.

Akacjowa 38 odcinek 70. Streszczenie

Cayetana oświadcza mężowi, że nie odda mu córki. Claudio prowokuje Pabla. Tylko dzięki Guadelupe nie dochodzi do bójki. Manuela i Ramón postanawiają walczyć o Carlotę.

Kiedy i gdzie oglądać 70. odcinek AKACJOWEJ 38?

70. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w poniedziałek 17 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Akacjowa 38 odcinek 71. Streszczenie

Cayetana się nie poddaje. Grozi Germanowi, że nigdy nie odda mu córki. Claudio opowiada Leonor o urokach ich przyszłej podróży poślubnej. Servando wyremontował automat Victora.

Kiedy i gdzie oglądać 71. odcinek AKACJOWEJ 38?

71. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 18 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Akacjowa 38 odcinek 72. Streszczenie

Claudio żąda, by Pablo przyrzekł, iż nie zbliży się więcej do Leonor. Grozi mu wraz z dwoma oprychami obcięciem ręki, ale tylko go ogłusza i wiąże. Z przedsionka kamienicy znikają kwiaty, gdy Servando zostaje wezwany przez Victora, by pomógł mu naprawić automat z wróżbami. Victor uznaje, że to jego wina i odkupuje kwiaty. Cayetana nie podpisuje dokumentów sporządzonych przez Felipe, więc German je drze i oświadcza, że w takim razie to ona natychmiast opuści mieszkanie, a on, wraz z Carlotą, nadal będą w nim mieszkać.

Kiedy i gdzie oglądać 72. odcinek AKACJOWEJ 38?

72. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 19 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Akacjowa 38 odcinek 73. Streszczenie

Juliana zwraca Susanie wdowi kapelusz, który dostała od niej z przykazaniem, że do końca życia pozostaje wdową. Pablo uwalnia się z więzów, wpada na ceremonię zaślubin Leonor i błaga ją wobec wszystkich zebranych, by z nim wyjechała. Ta jednak wypowiada sakramentalne słowo tak. Manuela przekonuje Germana, by lepiej potraktował Cayetanę. German daje żonie czas na spakowanie i apartament w innej dzielnicy miasta. Tymczasem on wyjedzie z Carlotą. Cayetana błaga, by Carlota została z nią i German jej ulega. Felipe oświadcza Celii, że powinni adoptować dziecko.

Kiedy i gdzie oglądać 73. odcinek AKACJOWEJ 38?

73. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w czwartek 20 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.

"Akacjowa 38": obsada

W hiszpańskiej produkcji z 2015 r. występują:

Sheyla Fariña jako Carmen/Manuela

David Venancio Muro jako Servando Gallo

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Inma Pérez-Quirós jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramón Palacios

Jorge Pobes jako Liberto

Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso

Amparo Fernández jako Susana de Séler

Marita Zafra jako Casilda Escolano

Rebeca Alemany jako Lolita Serial "Akacjowa 38", który Telewizja Polska emituje na kanale TVP2 liczy łącznie 1483 odcinki. Serial zadebiutował na antenie telewizyjnej Dwójki w poniedziałek 9 stycznia 2023 roku o godzinie 18:45. Nowe odcinki serialu „Akacjowa 38” od poniedziałku do piątku na TVP 2 o godz. 18:45, powtórki o godz. 13:15.

