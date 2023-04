AKACJOWA 38 odc. 75, 76, 77, 78. Carlota odzyskuje przytomność. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38" 18.04.23 an

78. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w czwartek 27 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut. AKACJOWA 38 Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Carlota odzyskuje przytomność. Maria Luisa domaga się dostępu do klucza do sejfu. Trini zauważa, że Maria Luisa czyta testament ojca. Kobieta nie wspomina o tym mężowi, by go nie denerwować. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".