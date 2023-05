AKACJOWA 38 odcinek 101. Czy Pablo będzie z Anitą? Streszczenie odcinka [30.05.2023]

Akacjowa 38 odcinek 101. Streszczenie

W Madrycie spadł śnieg. Pablo spodobał się Anicie, ale ich rozmowa się nie klei. Anita to prosta dziewczyna, a Pablo wciąż jest pod wrażeniem inteligencji i wiedzy Leonor. Justo coraz więcej sobie przypomina. Pamięta scenę, kiedy poznał Manuelę, ale wciąż nie przypomina sobie jej twarzy. Do Celii i Felipe przyjechała matka Celii, Consuelo. To nowoczesna i wyzwolona kobieta, która jest jak powiew świeżego powietrza w konserwatywnym, pobożnym i zacofanym domu.