AKACJOWA 38 odcinek 103. Tajemniczy adorator. Streszczenie odcinka [01.06.2023]

Akacjowa 38 odcinek 103. Streszczenie

Donia Consuelo wciąż wzbudza kontrowersje. Zamierza zamówić nowe ubrania w zakładzie Leandra. Susana jest zszokowana jej pomysłami. Fabiana dostaje bukiet kwiatów, ale nie chce powiedzieć koleżankom od kogo. Kobiety zastanawiają się, czy ma tajemniczego adoratora. Manuela opowiada matce o dziwnym zachowaniu Justo. Leandro często gra w szachy z młodą kobietą, która go odwiedza w zakładzie. Susana jest zazdrosna o syna. Leonor jako Leopoldo Safo doradza kobietom poprzez gazetę.

Kiedy i gdzie oglądać 103. odcinek AKACJOWEJ 38?

103. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w czwartek 1 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 102. odcinka

Donia Consuelo uczy Guadalupe czytać. Obecność wyzwolonej teściowej przeszkadza Felipe, który jest skrajnie konserwatywny. Rita ma nowego sponsora, który obiecał jej rolę w przedstawieniu. Donia Consuelo tłumaczy szanowanym, lecz zacofanym damom, że tylko kobieta wykształcona nie jest niewolnicą. Trini zabiera się za czytanie książek. Mąż jak zawsze ją popiera. Manuela prosi Justa, by przestał ją prześladować.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.