AKACJOWA 38 odcinek 106. Skandal na całą dzielnicę. Streszczenie odcinka [06.06.2023] redakcja

106. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 6 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45.

Consuelo po raz kolejny wywołuje skandal. Tym razem mówią o tym dosłownie wszyscy. Co zrobiła? Z kolei w kawiarni dochodzi do tragedii. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 106. odcinka "Akacjowej 38".