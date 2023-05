AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] redakcja

111. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 14 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38".