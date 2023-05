AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] redakcja

113. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 16 czerwca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38".