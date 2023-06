AKACJOWA 38 odcinek 117. Listy miłosne i policja. Streszczenie odcinka [22.06.2023]

Akacjowa 38 odcinek 117. Streszczenie

Ursula przychodzi do Guadalupe, żeby wypytywać o Manuelę. Ta wyjawia jej tajemnicę córki. Boi się, że napuści na nią policję. Trini postanawia pomóc Casildzie w sprawach sercowych. Domyśla się, że to ona pisze listy do Safo. Felipe jest zły, że dziecko wciąż płacze. Nie może tego znieść i ma pretensje do Guadalupe. German bada małą i odkrywa, że ząbkuje. Claudia i Leonor odwiedza Marco, przyjaciel z zagranicy. Rosina postanawia powitać go po niemiecku. Servando prowadzi próby chóru, w którym śpiewają Fabiana i Paciencia. Żona jest o niego zazdrosna.