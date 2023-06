AKACJOWA 38 odcinek 129. Felipe przekupuje dyrektorkę sierocińca. Streszczenie odcinka [10.07.2023]

Akacjowa 38 odcinek 129. Streszczenie

Ursula sprowadza do Cayetany Ritę, która obiecuje, że będzie milczała w sprawie córki Manueli. Leonor coraz lepiej czuje się z Marco, któremu się przyznaje, iż między nią a Claudiem nie ma namiętności. Felipe przywozi do domu donię Antonię, dyrektorkę sierocińca, w którym przebywała Inocencia. Przekupuje ją w zamian za milczenie na temat kobiety, która przedstawiała się jej jako matka dziewczynki. Dowiaduje się od niej, że dziewczynkę przyniosła powtórnie do sierocińca para wieśniaków, która znalazła ją porzuconą przy drodze.