AKACJOWA 38 odcinek 130. Cayetana chce odzyskać męża. Streszczenie odcinka [11.07.2023]

Akacjowa 38 odcinek 130. Streszczenie

German nie może sobie wybaczyć, że dał się omotać Manueli. Cayetana wykorzystuje sytuację, by spróbować odzyskać miłość męża. Manuela prosi Casildę o wybaczenie.

Kiedy i gdzie oglądać 130. odcinek AKACJOWEJ 38?

130. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 11 lipca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 129. odcinka

Ursula sprowadza do Cayetany Ritę, która obiecuje, że będzie milczała w sprawie córki Manueli. Leonor coraz lepiej czuje się z Marco, któremu się przyznaje, iż między nią a Claudiem nie ma namiętności. Felipe przywozi do domu donię Antonię, dyrektorkę sierocińca, w którym przebywała Inocencia. Przekupuje ją w zamian za milczenie na temat kobiety, która przedstawiała się jej jako matka dziewczynki. Dowiaduje się od niej, że dziewczynkę przyniosła powtórnie do sierocińca para wieśniaków, która znalazła ją porzuconą przy drodze.