AKACJOWA 38 odcinek 132. Babcia Casildy nie żyje. Streszczenie odcinka [13.07.2023]

Akacjowa 38 odcinek 132. Streszczenie

Cała Akacjowa rozprawia o kłamstwie Manueli i Guadalupe. Cayetana przysięga, że zrobi wszystko, by Manuela opuściła dzielnicę upokorzona i bez córki. Ursula obiecuje, że jej w tym pomoże. Susana decyduje, by zwolnić z pracy Guadalupe. Leandro jest temu przeciwny, lecz musi ulec matce. Casilda dowiaduje się, że zmarła jej babcia. Justo odwiedza wieśniaków, którzy znaleźli Inocencję i dostaje od nich karteczkę odkrytą przy dziecku. Napisała ją Rita z wiadomością, że to córka Manueli Manzano, która się po nią zgłosi.