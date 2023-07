AKACJOWA 38 odcinek 136. Fabiana w każdej chwili może umrzeć. Streszczenie odcinka [19.07.2023]

Akacjowa 38 odcinek 136. Streszczenie

Leandro namawia Julianę, żeby z nim popłynęła statkiem na Filipiny. German martwi się o zdrowie Fabiany. Podejrzewa, że to poważna i zakaźna choroba. Stan Fabiany się pogarsza, wszyscy obawiają się, że może umrzeć. Paciencia prosi Victora, by wybił Servando z głowy wyścigi. Rosina jest zachwycona budynkiem na sprzedaż. Niestety, dla Maximiliana jest on zbyt drogi. Marco postanawia przekonać Claudia, by pożyczył pieniądze teściom. Justo dostaje decyzję sądu i idzie odebrać córkę. Celia wpada w histerię.