AKACJOWA 38 odcinek 144. Rozmowa przed śmiercią. Streszczenie odcinka [31.07.2023]

Akacjowa 38 odcinek 144. Streszczenie

Chora Fabiana domaga się, by odwiedziła ją Cayetana, ponieważ chce jej coś powiedzieć przed śmiercią. Celia rzuca się na Manuelę z nożem, ale tylko ją rani. German aplikuje jej silniejszy środek uspokajający.

Kiedy i gdzie oglądać 144. odcinek AKACJOWEJ 38?

144. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w poniedziałek 31 lipca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 143. odcinka

W obliczu śmierci Marco przychodzi do Claudia, który przyznaje, że wciąż go kocha. Leonor słyszy tę rozmowę. Celia zwabia Manuelę do swojego mieszkania. Chce ją zabić nożem kuchennym.