AKACJOWA 38 odcinek 150. Nagła śmierć Marca. Streszczenie odcinka [08.08.2023]

Akacjowa 38 odcinek 150. Streszczenie

Marco umiera w ramionach zrozpaczonego Claudia, który przysięga, że będzie go kochał do końca swoich dni. Całą scenę obserwuje zgorszona Susana. Rita zaprasza wszystkich na premierę swojej nowej sztuki, a opuszczając Akacjową zauważa na ręce plamy - objawy tyfusu. Serafina źle traktuje małą Inocencję, a Felipe leży nieprzytomny w szpitalu. Justo widzi, jak Manuela całuje się z Germanem i dociera do niego, że tych dwoje bardzo się kocha. Trini i Ramon odwożą Celię do domu opieki, gdzie będzie leczona psychiatrycznie. Leonor bardzo stara się pomóc mężowi, mimo iż wyznał jej, że Marco był miłością jego życia.