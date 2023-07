AKACJOWA 38 odcinek 151. Justo kocha Manuelę. Streszczenie odcinka [09.08.2023]

Justo szczerze rozmawia z Manuelą. Jest świadomy tego, że kobieta nie darzy go wielkim uczuciem. Z kolei Susana trzyma dystans wobec Claudia. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 151. odcinka "Akacjowej 38".

Akacjowa 38 odcinek 151. Streszczenie

Susana odmawia Claudio uszycia czarnego garnituru. W rozmowie z Leonor i Marią Luisą ujawnia, iż wie, że Marco był kochankiem Claudia. Servando znajduje na terenie byłego szpitala polowego ciężki metalowy kufer, który próbuje otworzyć. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Justo wyznaje Manueli, że ją kocha, lecz obiecuje, że po znalezieniu Inocencji nie będzie jej zmuszał do tego, by z nim była, choć jako jej mąż ma do tego prawo.

Kiedy i gdzie oglądać 151. odcinek AKACJOWEJ 38?

151. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 9 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 150. odcinka

Marco umiera w ramionach zrozpaczonego Claudia, który przysięga, że będzie go kochał do końca swoich dni. Całą scenę obserwuje zgorszona Susana. Rita zaprasza wszystkich na premierę swojej nowej sztuki, a opuszczając Akacjową zauważa na ręce plamy - objawy tyfusu. Serafina źle traktuje małą Inocencję, a Felipe leży nieprzytomny w szpitalu. Justo widzi, jak Manuela całuje się z Germanem i dociera do niego, że tych dwoje bardzo się kocha. Trini i Ramon odwożą Celię do domu opieki, gdzie będzie leczona psychiatrycznie. Leonor bardzo stara się pomóc mężowi mimo, iż wyznał jej, że Marco był miłością jego życia.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.

