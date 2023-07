AKACJOWA 38 odcinek 153. Kogo kocha Manuela? Streszczenie odcinka [11.08.2023] redakcja

153. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 11 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

German próbuje przygotować się do rozmowy z Manuelą. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ mężczyzna ma wiele obaw. O co chodzi? Już teraz przeczytaj streszczenie 153. odcinka "Akacjowej 38".