AKACJOWA 38 odcinek 165. Casida jest w ciąży. Streszczenie odcinka [30.08.2023]

Akacjowa 38 odcinek 165. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 165. odcinek AKACJOWEJ 38?

165. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 30 sierpnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 164. odcinka

Sąsiedzi, zaniepokojeni tym, że donna Cayetana nie odpowiada na ich pukanie, otwierają drzwi zapasowym kluczem. Znajdują ją poranioną na podłodze wśród potłuczonego szkła i powalonych mebli, i wzywają żandarmów. Cayetana twierdzi, że to jej własny mąż pobił ją niemal na śmierć. Trini sprowadza wciąż nieprzytomnego don Felipe do jego mieszkania wierząc, że w znanym sobie środowisku szybciej odzyska zdrowie. Trwają przygotowania do pogrzebu Rity. Casilda zaczyna odczuwać niepokojące bóle brzucha.