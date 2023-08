AKACJOWA 38 odcinek 168. Nagłe problemy Germana. Streszczenie odcinka [02.09.2023]

Akacjowa 38 odcinek 168. Streszczenie

Susana zdradza inspektorowi Riesco, iż German zjawił się w jej zakładzie w dniu napaści na Cayetanę wzburzony i z zakrwawioną dłonią; mówił również o tym, że żona zasługuje na śmierć. Felipe, na błagania Manueli, wyznaje, że Inocencia jest w San Gines. Manuela i Justo natychmiast się tam udają. Zeznania Fabiany rzucają podejrzenie na Germana. On jednak nie zamierza uciekać i ukrywać się, mimo iż znajomy inspektor Mendes wyjechał na dłużej do Barcelony. W domu opieki Celia zaprzyjaźnia się z młodym urwisem, Tano, który pracuje w ogrodzie. Nadal też żyje urojoną ciążą. Wzruszona Fabiana dostaje w prezencie afisz teatralny z Ritą. Przyjaciele urządzają też na jej cześć małe przyjęcie na poddaszu.

Kiedy i gdzie oglądać 168. odcinek AKACJOWEJ 38?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 167. odcinka

Trwa pogrzeb Rity. Felipe odzyskuje świadomość i pyta o Selię. Trini mówi mu, że wyjechała do rodziny, ale wkrótce wróci. Rodzina Hidalgo przygotowuje się do przeprowadzki do pałacu. Zszokowana Leonor dowiaduje się, że Casilda jest w ciąży z Pablem, i że wkrótce się pobiorą. Proponuje Casildzie, by poszła do ołtarza w jej sukni ślubnej. Znany malarz namaluje duży plakat z Ritą jako diwą. Rodzina zarzuca Trini, że zaniedbuje dom, gdyż cały czas poświęca Celii i Felipe.