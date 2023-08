AKACJOWA 38 odcinek 169.Odnalezienie córki. Streszczenie odcinka [04.09.2023]

Akacjowa 38 odcinek 169. Streszczenie

German zostaje zatrzymany. Niektórzy przyjaciele odwracają się od niego, inni pozostają mu wierni. Wśród tych ostatnich jest Leandro. Manuela i Justo docierają do domu, gdzie przebywała Inocencia.

Kiedy i gdzie oglądać 169. odcinek AKACJOWEJ 38?

169. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w poniedziałek 4 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 168. odcinka

Susana zdradza inspektorowi Riesco, iż German zjawił się w jej zakładzie w dniu napaści na Cayetanę wzburzony i z zakrwawioną dłonią; mówił również o tym, że żona zasługuje na śmierć. Felipe, na błagania Manueli, wyznaje, że Inocencia jest w San Gines. Manuela i Justo natychmiast się tam udają. Zeznania Fabiany rzucają podejrzenie na Germana. On jednak nie zamierza uciekać i ukrywać się, mimo iż znajomy inspektor Mendes wyjechał na dłużej do Barcelony. W domu opieki Celia zaprzyjaźnia się z młodym urwisem, Tano, który pracuje w ogrodzie. Nadal też żyje urojoną ciążą. Wzruszona Fabiana dostaje w prezencie afisz teatralny z Ritą. Przyjaciele urządzają też na jej cześć małe przyjęcie na poddaszu.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.