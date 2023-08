AKACJOWA 38 odcinek 173. Wspólne mieszkanie. Streszczenie odcinka [08.09.2023]

Akacjowa 38 odcinek 173. Streszczenie

Felipe żąda, by Lolita zawiozła go do Celii. Gdy jednak usiłuje wyperswadować żonie urojoną ciążę, Celia każe go wyrzucić. Justo proponuje Manueli, by z nim zamieszkała w mieszkaniu Hidalgów, które wynajął. Fabiana poszukuje Pabla. Tymczasem on zamknął się w pracowni krawieckiej z Leonor. Oboje postanawiają, że to nie może się powtórzyć. German nie przyjmuje propozycji mecenasa Moliny, by przyznać, iż uderzył Cayetanę, bo jako mąż miał prawo ją zdyscyplinować. Taka linia obrony miałaby mu zapewnić uniewinnienie.