AKACJOWA 38 odcinek 176. Ochrona przed śmiercią. Streszczenie odcinka [12.09.2023]

Akacjowa 38 odcinek 176. Streszczenie

Felipe nie chce walczyć o swoje zdrowie. Uważa, że zawiódł Celię i woli umrzeć. Lolita go motywuje. Dziewczyna zamierza wprowadzić zwyczaj ze swojej wsi na Święto Zmarłych. Szykuje smarowidło, którym wypełni wszystkie zamki w drzwiach, żeby nie wpuścić do domu śmierci. Servando jest temu przeciwny. Santos na polecenie Carloty uprzykrza życie Germanowi. Cayetana wypowiada wojnę Julianie. Zakazuje znajomym chodzenia na ciastka do kawiarni Juliany. Leonor zwierza się Marii ze swoich uczuć do Pabla.