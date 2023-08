AKACJOWA 38 odcinek 180. Zakaz wykonywania zawodu. Streszczenie odcinka [16.09.2023]

Akacjowa 38 odcinek 180. Streszczenie

German dowiaduje się, że sędzia odebrał mu prawo do wykonywania zawodu lekarza. Trini próbuje namówić Celię, by przyjęła Felipe i wszystko mu wybaczyła. Servando przysyła zaskoczonej Paciencii namiętną kartkę towarzyską, w której zaprasza ją na romantyczną randkę. Dzięki pomocy Leandra Manuela spotyka się w więzieniu z Germanem. Casilda dostaje w spadku po babci ziemię na wsi i marzy, by wspólnie z Pablem wybudować tam domek. Tymczasem on nadal kocha Leonor.