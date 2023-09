AKACJOWA 38 odcinek 181. Unieważnienie małżeństwa. Streszczenie odcinka [18.09.2023]

Casilda jest zrozpaczona, ponieważ traci dziecko. Tymczasem Juliana chce ratować kawiarnię, a Manuela skontaktować się z Germanem. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 181. odcinka "Akacjowej 38".

Akacjowa 38 odcinek 181. Streszczenie

Casilda traci dziecko. Juliana pragnie przystąpić do konkursu, w którym zostaną wybrane wypieki na Wystawę Światową w Paryżu, co może uratować bojkotowaną La Deliciosę. Rodzice Leonor uzyskują dla niej unieważnienie małżeństwa z Claudiem. Celia dowiaduje się, że Tano kradł pieniądze po to, by przekupić pielęgniarzy, którzy pozwalali mu się z nią widywać. Reguluje jego dług w kwiaciarni i prosi, by Felipe ją odwiedził. Manuela pisze do Germana list.

Kiedy i gdzie oglądać 181. odcinek AKACJOWEJ 38?

181. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w poniedziałek 18 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 180. odcinka

German dowiaduje się, że sędzia odebrał mu prawo do wykonywania zawodu lekarza. Trini próbuje namówić Celię, by przyjęła Felipe i wszystko mu wybaczyła. Servando przysyła zaskoczonej Paciencii namiętną kartkę towarzyską, w której zaprasza ją na romantyczną randkę. Dzięki pomocy Leandra Manuela spotyka się w więzieniu z Germanem. Casilda dostaje w spadku po babci ziemię na wsi i marzy, by wspólnie z Pablem wybudować tam domek. Tymczasem on nadal kocha Leonor.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.

