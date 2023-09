AKACJOWA 38 odcinek 182. Prawdziwa twarz Justa. Streszczenie odcinka [19.09.2023]

Akacjowa 38 odcinek 182. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 182. odcinek AKACJOWEJ 38?

182. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 19 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 181. odcinka

Casilda traci dziecko. Juliana pragnie przystąpić do konkursu, w którym zostaną wybrane wypieki na Wystawę Światową w Paryżu, co może uratować bojkotowaną La Deliciosę. Rodzice Leonor uzyskują dla niej unieważnienie małżeństwa z Claudiem. Celia dowiaduje się, że Tano kradł pieniądze po to, by przekupić pielęgniarzy, którzy pozwalali mu się z nią widywać. Reguluje jego dług w kwiaciarni i prosi, by Felipe ją odwiedził. Manuela pisze do Germana list.