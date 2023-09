AKACJOWA 38 odcinek 189. Justo grozi Manueli. Streszczenie odcinka [04.10.2023]

Akacjowa 38 odcinek 189. Streszczenie

Cayetana dowiaduje się na swoim przyjęciu urodzinowym, że Akacjowa i jej okolica zostanie wkrótce przebudowana według nowych planów urbanistycznych. Zamierza to wykorzystać. Felipe myśli o zaangażowaniu się w politykę. Tano z trudem daje się okiełznać, ale już zaczyna nazywać Celię "mamą". Leandro postanawia zastawić cały swój majątek, by uzyskać pieniądze na kaucję dla Germana. Wie, że przyjaciel nie przeżyje w karnej celi, do której trafił. Justo zaczyna grozić Manueli szpicrutą, którą ją katował, gdy mieszkali na wsi.