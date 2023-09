AKACJOWA 38 odcinek 196. Tano zostaje złodziejem. Streszczenie odcinka [05.10.2023]

Akacjowa 38 odcinek 196. Streszczenie

Susana dowiaduje się, że Leandro zastawił zakład krawiecki. Leonor odwiedza Manuelę, która prosi ją, by rodzina nie wtrącała się do niej i Justa. Po skończonej przymiarce Tano kradnie pieniądze z kasetki w pracowni Susany. Rosina zwołuje protest mieszkańców przeciwko planom zburzenia dzielnicy. Kradnie strażnikowi kajdanki i przykuwa się nimi do drzewa. Justo coraz bardziej znęca się nad Manuelą. German nadal upiera się przy swojej linii obrony. Leonor zamierza napisać farsę, w której przedstawi niesprawiedliwość, jaka spotkała Akacjową.