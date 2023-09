AKACJOWA 38 odcinek 197. Strzelanina na Akacjowej. Streszczenie odcinka [06.10.2023]

Akacjowa 38 odcinek 197. Streszczenie

Ramon daje do zrozumienia Germanowi, że jest po jego stronie. Cayetana przekupuje Guerrera i zdobywa od niego informacje, iż nie ma pewności, że plan Arandy zostanie zrealizowany. Proponuje Susanie i Victorowi wykup ich nieruchomości, zanim władze miasta zaproponuję im niższą cenę. Tano podsłuchuje jej rozmowę z Felipe i dowiaduje się, że Cayetana już została właścicielką ich mieszkania. Susana donosi Celii, że Tano ukradł jej pieniądze z kasetki. Strażnicy strzelają do protestujących i ranią don Maximiliana.

Kiedy i gdzie oglądać 197. odcinek AKACJOWEJ 38?

197. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 6 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 196. odcinka

Susana dowiaduje się, że Leandro zastawił zakład krawiecki. Leonor odwiedza Manuelę, która prosi ją, by rodzina nie wtrącała się do niej i Justa. Po skończonej przymiarce Tano kradnie pieniądze z kasetki w pracowni Susany. Rosina zwołuje protest mieszkańców przeciwko planom zburzenia dzielnicy. Kradnie strażnikowi kajdanki i przykuwa się nimi do drzewa. Justo coraz bardziej znęca się nad Manuelą. German nadal upiera się przy swojej linii obrony. Leonor zamierza napisać farsę, w której przedstawi niesprawiedliwość, jaka spotkała Akacjową.