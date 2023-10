AKACJOWA 38 odcinek 207. Telefon nowym wynalazkiem. Streszczenie odcinka [18.10.2023]

Akacjowa 38 odcinek 207. Streszczenie

Trini próbuje się zbliżyć do Marii Luisy. Odnawia skrzyneczkę jej mamy i dziewczyna jest wzruszona tym gestem. Justo idzie z Manuelą do Susany, żeby uszyć jej suknię. W tym czasie Manuela rozmawia z Leandro o Germanie. Wszyscy zachwycają się nowym wynalazkiem, czyli telefonem. Servando namawia Cayetanę, żeby podłączyła telefon w portierni. Susana doradza Justo, żeby zatrudnił do dziecka Ursulę. Manuela chce wreszcie się z nią rozmówić na temat jej przeszłości. Maximiliano dowiaduje się, że Cayetana wykupiła jego długi.