AKACJOWA 38 odcinek 208. Justo i Cayetana mają romans. Streszczenie odcinka [19.10.2023]

Rosina myśli, że zorganizuje przyszłość swojej córce. Z kolei Justo wdaje się w romans, a Maximiliano zdrowieje. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 204. odcinka "Akacjowej 38".

Akacjowa 38 odcinek 208. Streszczenie

Trini postanawia urządzić kiermasz w swoim salonie, żeby pomóc mieszkańcom dzielnicy El Oyo. Manuela i Leandro przeprowadzają rozmowę z Ursulą. Stawiają jej warunki i zmuszają do powiedzenia prawdy w sądzie. Rosina wymyśla sobie, że zajmie się karierą pisarską córki. Justo i Cayetana mają romans. Maximiliano wciąż ma pretensje do żony o to, co zrobiła z ich nieruchomościami. Ale dzięki niej przypadkiem odzyskuje słuch.

Kiedy i gdzie oglądać 208. odcinek AKACJOWEJ 38?

208. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w czwartek 19 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 207. odcinka

Trini próbuje się zbliżyć do Marii Luisy. Odnawia skrzyneczkę jej mamy i dziewczyna jest wzruszona tym gestem. Justo idzie z Manuelą do Susany, żeby uszyć jej suknię. W tym czasie Manuela rozmawia z Leandro o Germanie. Wszyscy zachwycają się nowym wynalazkiem, czyli telefonem. Servando namawia Cayetanę, żeby podłączyła telefon w portierni. Susana doradza Justo, żeby zatrudnił do dziecka Ursulę. Manuela chce wreszcie się z nią rozmówić na temat jej przeszłości. Maximiliano dowiaduje się, że Cayetana wykupiła jego długi.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.

