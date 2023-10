AKACJOWA 38 odcinek 209. Przygotowanie do procesu. Streszczenie odcinka [20.10.2023]

Akacjowa 38 odcinek 209. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 209. odcinek AKACJOWEJ 38?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 208. odcinka

Trini postanawia urządzić kiermasz w swoim salonie, żeby pomóc mieszkańcom dzielnicy El Oyo. Manuela i Leandro przeprowadzają rozmowę z Ursulą. Stawiają jej warunki i zmuszają do powiedzenia prawdy w sądzie. Rosina wymyśla sobie, że zajmie się karierą pisarską córki. Justo i Cayetana mają romans. Maximiliano wciąż ma pretensje do żony o to, co zrobiła z ich nieruchomościami. Ale dzięki niej przypadkiem odzyskuje słuch.