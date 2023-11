AKACJOWA 38 odcinek 234. German zostaje uwolniony. Streszczenie odcinka [18.11.2023] redakcja

234. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w sobotę 18 listopada. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Okazuje się, że German żyje. Komu i w jaki sposób uda się go uwolnić? Z kolei Cayetana traci zaufanie do jednej osoby. Do kogo? Już teraz przeczytaj streszczenie 234. odcinka "Akacjowej 38".