AKACJOWA 38 odcinek 242. German może znowu trafić do więzienia. Streszczenie odcinka [28.11.2023] redakcja

242. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 28 listopada. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

German znów robi coś, za co może ponownie trafić do więzienia. Z kolei Celia spowiada się mężowi z ostatnich wydarzeń. Co jeszcze się stanie? Już teraz przeczytaj streszczenie 242. odcinka "Akacjowej 38".