AKACJOWA 38 odcinek 244. Pacjent Germana umiera. Streszczenie odcinka [30.11.2023]

Akacjowa 38 odcinek 244. Streszczenie

German łamie prawo lecząc chorującego na pelagrę Segunda. Niestety, pacjent umiera. Victor i Servando chcą wykorzystać strajk karczmarzy, by zarobić na handlu alkoholem. Cayetana przygotowuje się do pójścia do opery z królową. Lolita przestrzega Celię przed zakusami mężczyzn na kobiece wdzięki.