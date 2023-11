AKACJOWA 38 odcinek 251. Cayetana zostaje ugodzona nożem. Streszczenie odcinka [08.12.2023]

Akacjowa 38 odcinek 251. Streszczenie

Felipe dostaje w ministerstwie propozycję objęcia stanowiska Guerry i przyjmuje ją, co budzi sprzeciw Celii. Trini odchodzi z Akacjowej. Zostawia don Ramonowi list pożegnalny. Cayetana, czekając w nocy na powóz z don Justem, zostaje ugodzona nożem przez nieznanego napastnika. Ranną znajduje na ulicy German. Właśnie wyszedł od don Ramona, który udzielił mu pożyczki. Po chwili wahania ratuje jej życie.

Kiedy i gdzie oglądać 251. odcinek AKACJOWEJ 38?

251. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 8 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 250. odcinka

Guadalupe zaczyna mieć halucynacje i nikogo nie poznaje. German wyczuwa, że pomogłaby jej odpowiednia dieta, ale nie ma na to pieniędzy. Cayetana przeżywa chwile zwątpienia i uświadamia sobie, ile przez swoje zachowanie straciła. Rosina i Maximiliano spędzają noc w pokoju służących, gdyż nie dotarły na czas ich materace. Wieczór kończy się wesoło przy nalewce Servanda, w której rozsmakowała się Rosina.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.