AKACJOWA 38 odcinek 252. Felipe rezygnuje z pracy. Streszczenie odcinka [09.12.2023] redakcja

252. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w sobotę 9 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Trini nie zmienia zdania co do don Ramona. Tymczasem German szczerze rozmawia z Manuelą. Co jej powie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 252. odcinka "Akacjowej 38".