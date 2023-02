AKACJOWA 38 odcinek 30, 31, 32. Manuela wciąż nie wraca. Przeczytaj streszczenie kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38" 15.02.23

Akacjowa 38 odcinek 30. Streszczenie

Trini nie chce, by Ernesto skrzywdził Marię Luisę. Grozi, że wyda go żandarmom, choć takim działaniem sobie również zaszkodzi. Okazuje się, że Celia nie jest chora, lecz spodziewa się dziecka.

Kiedy i gdzie oglądać 30. odcinek AKACJOWEJ 38?

30. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 17 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Akacjowa 38 odcinek 31. Streszczenie

Leandro przynosi Julianie kwiaty i spędza z nią coraz więcej czasu, choć jego matka jest z tego powodu niezadowolona. Zakochani czytają na głos powieść Leonor. Zachwycają się nią, choć nie wiedzą, że ona to napisała. Rodzice próbują zmusić Leonor do ślubu z Claudiem, ale dziewczyna stanowczo odmawia. Manuela jest załamana, gdy dowiaduje się o śmierci swojej córeczki. Wraca do domu, ale nie pokazuje się Germanowi ani Cayetanie.