AKACJOWA 38 odcinek 31. Córka Manueli nie żyje. Streszczenie odcinka [20.02.2023]

Akacjowa 38 odcinek 31. Streszczenie

Leandro przynosi Julianie kwiaty i spędza z nią coraz więcej czasu, choć jego matka jest z tego powodu niezadowolona. Zakochani czytają na głos powieść Leonor. Zachwycają się nią, choć nie wiedzą, że ona to napisała. Rodzice próbują zmusić Leonor do ślubu z Claudiem, ale dziewczyna stanowczo odmawia. Manuela jest załamana, gdy dowiaduje się o śmierci swojej córeczki. Wraca do domu, ale nie pokazuje się Germanowi ani Cayetanie.