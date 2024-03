AKACJOWA 38 odcinek 333. Bomba na Akacjowej. Czy zginie któryś z mieszkańców? Streszczenie odcinka [18.03.2024]

Trini urządza małe przyjęcie przed ślubem, jednak nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Leandro ma pomysł na jedną z sukien weselnych. Co jeszcze się wydarzy? O co chodzi z bombą? Już teraz przeczytaj streszczenie 333. odcinka "Akacjowej 38".

Akacjowa 38 odcinek 333. Streszczenie

Maximiliano zostaje drużbą Ramona. Trini postanawia urządzić bankiet przedślubny tylko w damskim gronie i bez prezentów, co oburza Susanę. Ursula naciska na Fabianę, by przyznała, co ją łączy z Cayetaną. Leandro przekonuje Julianę, że sam zaprojektuje i uszyje dla niej suknię na ślub Trini. Servando dostaje od don Ramona reprymendę za to, że nie wpuścił do domu montera dzwonków. Martin odmawia podłożenia w dzielnicy bomby, która ma zabić członka rządu. Maximiliano dostaje wezwanie do Ministerstwa Zdrowia.

Kiedy i gdzie oglądać 333. odcinek AKACJOWEJ 38?

333. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w poniedziałek 18 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 332. odcinka

Servando, broniąc swojego miejsca pracy, przepędza z budynku montera, który miał zainstalować mieszkańcom dzwonki do drzwi. Ramon i Trini znów przyjmują Fabianę do pracy. Poszkodowane przez fałszywych lekarzy kobiety spotykają się w mieszkaniu Maximiliana i Rosiny - udzielają Felipe zgody, by reprezentował je w sądzie. Felipe wnosi zbiorowy pozew przeciwko rządowi. Calanda informuje Martina, że ma zabić w okolicy Akacjowej ważnego polityka. Fabiana opowiada Cayetanie, jak doszło do pożaru, i że to ona postanowiła uczynić swoją córkę, Anitę, fałszywą Sotelo - Ruz.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.

