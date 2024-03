AKACJOWA 38 odcinek 340. Victor pragnie poślubić Marię Luisę. Streszczenie odcinka [26.03.2024] redakcja

340. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć we wtorek 26 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Teresa jest świaodma tego, że nie zachowuje się fair w stosunku do niektórych osób. Z kolei Victor czuje obowiązek poślubienia Marii Luisy. Co na to jej ojciec? Koniecznie przeczytaj streszczenie 340. odcinka "Akacjowej 38".