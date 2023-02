AKACJOWA 38 odcinek 36. Leandro przeciwstawia się matce. Streszczenie odcinka [27.02.2023] redakcja

36. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w poniedziałek 27 lutego. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45

Susana jest zaskoczona zachowaniem swojego syna. Do tej pory robił wszystko to, co chciała. Manuela zaś zwierza się Germanowi. O czym mu opowie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 36. odcinka "Akacjowej 38".