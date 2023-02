AKACJOWA 38 odcinek 38, 39, 40, 41. Sprawdź, co się wydarzy na początku marca. Streszczenie odcinków 28.02.23

Akacjowa 38 odcinek 38. Streszczenie

Cayetana skłania Ritę do podrzucenia w pokoju Manueli listu pożegnalnego. Celia zdradza Cayetanie, że German zamierza ją opuścić. Herminia wciąż udaje chorą, nie chce wrócić do pracy.

Kiedy i gdzie oglądać 38. odcinek AKACJOWEJ 38?

Akacjowa 38 odcinek 39. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 39. odcinek AKACJOWEJ 38?

Akacjowa 38 odcinek 40. Streszczenie

Rita sugeruje Manueli, że to Guadalupe podrzuciła jej medalik. Espinoza dostaje od Cayetany dowód na to, że German przekazał mu pieniądze na nielegalne eksperymenty medyczne i ma się z nim udać na policję. Cayetana nie dotrzymuje obietnicy danej Celii i nie przekazuje jej figury Madonny. Claudio namawia Maximiliana, by obstawiał za niego gonitwy. Aby podnieść Manuelę na duchu, każdy z pracowników Akacjowej 38 dyktuje Leonor swoje słowa uznania i podziękowania dla niej, a Leonor spisuje je na maszynie do pisania. Manuela znajduje w pokoju matki swój list pożegnalny.