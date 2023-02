AKACJOWA 38 odcinek 42, 43, 44, 45. Sprawdź, co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38" 24.02.23 an

Akacjowa 38. Felipe, który jest adwokatem Germana, ma zaskarżyć Espinozę i bronić honoru Cayetany. Celia zauważa dziwne zachowanie Herminii. Maximiliano prosi Felipe, by wprowadził Claudia do loży masońskiej. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38"? Przeczytaj.