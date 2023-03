AKACJOWA 38 odcinek 46. Wystawna kolacja. Streszczenie odcinka [13.03.2023]

Akacjowa 38 odcinek 46. Streszczenie

Manuela zdradza zatroskanej Fabianie prawdziwy powód niedyspozycji Cayetany, co budzi wielką niechęć jej i Germana. Claudio wysyła rodziców Leonor do opery. W tym czasie Casilda ma na jego polecenie przygotować wystawną kolację dla niej i Pabla. Trini domyśla się, co łączy Felipe i Herminię. Cayetana nie godzi się, by wytoczyć sprawę sądową Espinosie. Felipe obiecuje Claudio kontakt z lożą masońską.