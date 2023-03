AKACJOWA 38 odcinek 47. Kto zgwałcił Cayetanę? Streszczenie odcinka [14.03.2023]

Akacjowa 38 odcinek 47. Streszczenie

Claudio pozwala Felipe wygrać z nim w pokera. W zamian Felipe ma go polecić loży masońskiej Wielkiego Wschodu. Mendez podejrzewa, że Manuela ma coś wspólnego z napadem na właściciela ziemskiego w Bribuesce. Espinosa pisze w liście do Germana, że to Cayetana wplątała go w aferę. Potem oddała się Espinosie, by oskarżyć go o gwałt i tym samym powstrzymać Germana od odejścia od niej.