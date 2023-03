AKACJOWA 38 odcinek 52. Kto zabrał córkę Manueli? Streszczenie odcinka [21.03.2023]

Akacjowa 38 odcinek 52. Streszczenie

Claudio organizuje w domu Hidalgów wieczorek literacki, na który przybywa sam Leopoldo Alas Clarn. Dochodzi do sytuacji, w której Claudio przyznaje się, że to on pisze pod pseudonimem Leopoldo Safo. Felipe przeprasza Trini i prosi ją, by pomagała Celii. Vizcaino odmawia Manueli przyjęcia pieniędzy i wyjawienia, kim były kobiety, które zabrały jej córeczkę. Cayetana spełnia obietnicę daną Ricie i organizuje jej przesłuchanie przez don Cosme, właściciela znanego w mieście lokalu. Casilda powierza swoje pieniądze Paciencji, która zapomina, gdzie je ukryła.