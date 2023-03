AKACJOWA 38 odcinek 58. Burda na ulicy. Streszczenie odcinka [29.03.2023]

Akacjowa 38 odcinek 58. Streszczenie

Felipe się upija, wywołuje burdę na ulicy i dla wszystkich jest oczywiste, że nie radzi sobie z wyrzutami sumienia. Pablo, w przypływie rozpaczy, drze welon Leonor, lecz Leandro bierze winę za to na siebie. Pablo dostaje od niego w prezencie nowe buty do jazdy konnej, które mają mu przynieść szczęście. Cayetana uwodzi męża, a Sauro odnajduje Manuelę i skłania ją do udziału w kradzieży. Juliana i Lenadro postanawiają pomóc zrozpaczonej Leonor i Pablo.