AKACJOWA 38 odcinek 67. Śmierć Sauro i wyjawienie tajemnicy. Streszczenie odcinka [12.04.2023]

Akacjowa 38 odcinek 67. Streszczenie

Sauro przed śmiercią wskazał miejsce pochówku Espinosy. Manuela proponuje poszukać jego grobu, by usunąć z niego zegarek Germana, zanim policja dokona ekshumacji. Victor, w ramach zadośćuczynienia za swoje zaniedbanie, wręcza Trini pudełko czekoladek, a matce obiecuje, że co dzień rano będzie otwierał kawiarnię. Susana, widząc, że przyjaźń Juliany i jej syna się zacieśnia, wręcza jej w prezencie czarny, wdowi kapelusz z komentarzem co przystoi, a co nie, wdowie. Leonor czeka na Pabla gotowa do ucieczki, ale ten się spóźnia. Wcześniej Claudio przekazuje mu informację, że stał się właścicielem mieszkania rodziców Leonor. W tej sytuacji zakochani nie mogą wyjechać.