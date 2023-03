AKACJOWA 38 odcinek 69. German i Manuela odzyskują zegarek. Streszczenie odcinka [14.04.2023]

Akacjowa 38 odcinek 69. Streszczenie

German odchodzi od Cayetany. Załamana kobieta bezskutecznie błaga męża, by z nią został. Cayetana przysięga, że zemści się na Manueli. Trwają przygotowania do ślubu Leonor i Claudia.

Kiedy i gdzie oglądać 69. odcinek AKACJOWEJ 38?

69. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w piątek 14 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 68. odcinka

German i Manuela odzyskują zegarek. Cayetana przyznaje, że wynajęła Saura, by zabił doktora Espinosę - tak oczyściła swój honor. Nie przyznaje się natomiast do kradzieży zegarka. German postanawia jak najszybciej załatwić formalności związane z separacją małżeńską i wyjechać z Manuelą. Rodzice Claudia nie zdołają dotrzeć na ślub syna z powodu sztormu. Jednak Claudio nie chce przełożyć ceremonii, a Leonor wyznaje, że ją kocha i ma nadzieję, że i ona obdarzy go kiedyś miłością.