AKACJOWA 38 odcinek 83. Czy German pozna prawdę? Streszczenie odcinka [04.05.2023]

Akacjowa 38 odcinek 83. Streszczenie

Celia próbuje przekonać męża do adopcji dziewczynki, ale on się upiera przy chłopcu. Wszyscy idą na pogrzeb Carloty. Fabiana bardzo płacze po śmierci dziecka. Koleżanki próbują ją jakoś pocieszyć. Manuela chce pocieszyć Germana, ale brat jej zabrania. Pablo się zastanawia, czy zgodzić się na propozycję nowej pracy, która wiąże się z wyjazdem z miasta. Rita chce powiedzieć Germanowi prawdę o śmierci jego córki. A potem postanawia wyjechać. Cayetana boi się, że mąż ją zostawi i odejdzie.

Kiedy i gdzie oglądać 83. odcinek AKACJOWEJ 38?

83. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w czwartek 4 maja. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 82. odcinka

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.